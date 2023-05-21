РИАН: Глава ГУР Украины Кирилл Буданов может быть ликвидирован

Председатель украинской общины республики Крым Анастасия Гридчина прокомментировала заявления руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в случае победы Киева и захвате Крыма, все жители полуострова будут уничтожены из-за воздействия российской пропаганды.
По словам Гридчиной, Буданов является военным преступником, поэтому, после победы России, его ждет неминуемый трибунал.
«Буданов - это военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем - ликвидация», - приводит слова Гридчиной РИА Новости.
Ранее сообщалось, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев высказался о намерении киевского режима уничтожить всех граждан Крыма. Как заявляет Развожаев, подобные заявления демонстрируют настоящие мотивы и стремления Киева.