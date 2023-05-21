РИАН: Глава ГУР Украины Кирилл Буданов может быть ликвидирован

Председатель украинской общины республики Крым Анастасия Гридчина прокомментировала заявления руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в случае победы Киева и захвате Крыма, все жители полуострова будут уничтожены из-за воздействия российской пропаганды.