Стало известно содержание необходимой к подписанию декларации для участия в соревнованиях спортсменов из РФ

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обязала спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь подписать декларацию, в соответствии с которой они должны отказаться от выражения поддержки СВО.
Пункт декларации под номером пять гласит, что участник соревнований обязуется воздержаться от поддержки СВО и в случае изменения собственной позиции после даты подписания заявления спортсмену следует уведомить об этом организацию, – пишет информационное агентство «РИА Новости Спорт».
Ранее сообщалось, что тяжелоатлеты из России не подписали политические декларации для доступа к соревнованиям на Кубе. Об этом заявила пресс-служба международной федерации тяжелой атлетики.