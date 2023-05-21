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Стало известно содержание необходимой к подписанию декларации для участия в соревнованиях спортсменов из РФ

Общество
Стало известно содержание необходимой к подписанию декларации для участия в соревнованиях спортсменов из РФ

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обязала спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь подписать декларацию, в соответствии с которой они должны отказаться от выражения поддержки СВО.

Пункт декларации под номером пять гласит, что участник соревнований обязуется воздержаться от поддержки СВО и в случае изменения собственной позиции после даты подписания заявления спортсмену следует уведомить об этом организацию, – пишет информационное агентство «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что тяжелоатлеты из России не подписали политические декларации для доступа к соревнованиям на Кубе. Об этом заявила пресс-служба международной федерации тяжелой атлетики.
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