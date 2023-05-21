Стало известно содержание необходимой к подписанию декларации для участия в соревнованиях спортсменов из РФ

Пункт декларации под номером пять гласит, что участник соревнований обязуется воздержаться от поддержки СВО и в случае изменения собственной позиции после даты подписания заявления спортсмену следует уведомить об этом организацию, – пишет информационное агентство «РИА Новости Спорт».