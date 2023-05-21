Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска

Министерство обороны России подтвердило освобождение Артемовска. Город полностью очищен от присутствия ВСУ.
В субботу, 20 мая, город Артемовск был полностью освобожден от оккупации со стороны вооруженных сил Украины. Активное и успешное наступление подразделений ЧВК «Вагнер» привело к выполнению поставленных задач и освобождению города, говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что после освобождения территорий Артемовска от ВСУ, бойцы ЧВК «Вагнер» установили российский флаг на одном из зданий. Город официально перешел под контроль российской стороны. Сражения за него продолжались на протяжении 224 дней.