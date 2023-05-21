Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска

Ранее сообщалось, что после освобождения территорий Артемовска от ВСУ, бойцы ЧВК «Вагнер» установили российский флаг на одном из зданий. Город официально перешел под контроль российской стороны. Сражения за него продолжались на протяжении 224 дней.