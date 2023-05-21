Jay-Z и Бейонсе купили самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов

Американская певица Бейонсе и рэпер Jay-Z потратили 200 миллионов долларов на дом, спроектированный тем же архитектором, который создал особняк Канье Уэста на берегу океана. Об этом сообщает издание New York Post.
Он стал самым дорогим домом, когда-либо проданным в Калифорнии. По данным прессы, площадь строения составляет около 3700 квадратных метров. Пара купила его у Уильяма Белла-младшего — одного из крупнейших коллекционеров произведений искусства в мире. Дом с видом на Тихий океан был спроектирован лауреатом Притцкеровской премии Тадао Андо, одним из самых уважаемых архитекторов в мире. На строительство особняка ушло почти 15 лет.
Ранее СМИ сообщили, что Бейонсе обвинили в неуплате штрафов и налогов на сумму 2,7 миллиона долларов. Певица потребовала перепроверить данные.