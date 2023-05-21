Jay-Z и Бейонсе купили самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов

Он стал самым дорогим домом, когда-либо проданным в Калифорнии. По данным прессы, площадь строения составляет около 3700 квадратных метров. Пара купила его у Уильяма Белла-младшего — одного из крупнейших коллекционеров произведений искусства в мире. Дом с видом на Тихий океан был спроектирован лауреатом Притцкеровской премии Тадао Андо, одним из самых уважаемых архитекторов в мире. На строительство особняка ушло почти 15 лет.