Гагаузия обвинила центральные власти Молдавии во вмешательстве в выборы

Влах сообщила, что центральная избирательная комиссия Гагаузии действовала в пределах законов автономии, а ЦИК Молдовы не имел прав на вмешательство в выборы – по мнению политика, произошедшее является «беспрецедентным» случаем, поскольку такой «атаки и давления» со стороны центральных властей до этого не наблюдалось.