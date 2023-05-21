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Гагаузия обвинила центральные власти Молдавии во вмешательстве в выборы

Политика
Гагаузия обвинила центральные власти Молдавии во вмешательстве в выборы

Глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что официальный Кишинев нарушил законодательство Молдавии посредством вмешательства в местные выборы. Об этом пишет информационное агентство GRT.

Влах сообщила, что центральная избирательная комиссия Гагаузии действовала в пределах законов автономии, а ЦИК Молдовы не имел прав на вмешательство в выборы – по мнению политика, произошедшее является «беспрецедентным» случаем, поскольку такой «атаки и давления» со стороны центральных властей до этого не наблюдалось.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил миллиардера Илона Маска посетить освобожденный Артемовск. Политик предложил бизнесмену приехать и увидеть все собственными глазами.
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