Гагаузия обвинила центральные власти Молдавии во вмешательстве в выборы

Глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что официальный Кишинев нарушил законодательство Молдавии посредством вмешательства в местные выборы. Об этом пишет информационное агентство GRT.
Влах сообщила, что центральная избирательная комиссия Гагаузии действовала в пределах законов автономии, а ЦИК Молдовы не имел прав на вмешательство в выборы – по мнению политика, произошедшее является «беспрецедентным» случаем, поскольку такой «атаки и давления» со стороны центральных властей до этого не наблюдалось.
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