Сборная Казахстана с разгромным счетом проиграла команде Латвии на чемпионате мира по хоккею

В субботу, 20 мая, сборная Казахстана встретилась со сборной Латвии в матче за право попасть в ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу Латвии. На данный момент Казахстан занимает седьмое место в турнирной таблице группы В чемпионата мира, набрав четыре очка. Латвия расположилась на четвертой строчке – 11 очков. Это поражение стало для Казахстана четвертым на турнире.