Сборная Казахстана с разгромным счетом проиграла команде Латвии на чемпионате мира по хоккею

Национальная сборная Казахстана по хоккею не смогла попасть в ¼ финала чемпионата мира после громкого поражения от Латвии.
В субботу, 20 мая, сборная Казахстана встретилась со сборной Латвии в матче за право попасть в ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу Латвии. На данный момент Казахстан занимает седьмое место в турнирной таблице группы В чемпионата мира, набрав четыре очка. Латвия расположилась на четвертой строчке – 11 очков. Это поражение стало для Казахстана четвертым на турнире.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отсутствие сборной России на чемпионате мира по хоккею. По его словам, без российских игроков турнир стал менее зрелищным, а фанаты хоккея лишились ярких эмоций, которые вызывали россияне на льду.