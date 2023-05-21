Военный эксперт Джерелиевский рассказал о самых тяжелых участках фронта

Он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность, поскольку противник все еще имеет значительные силы, и прорывы на линии обороны в отдельных участках могут произойти в любое время. Эксперт также отметил, что возможны провокации в отношении Белоруссии и Приднестровья.