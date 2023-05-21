Военный эксперт Джерелиевский рассказал о самых тяжелых участках фронта

Военный аналитик Борис Джерелиевский сообщил, что наиболее напряженными участками фронта на востоке Украины являются херсонское, запорожское и донбасское направления. Об этом рассказало издание URA.RU.
Он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность, поскольку противник все еще имеет значительные силы, и прорывы на линии обороны в отдельных участках могут произойти в любое время. Эксперт также отметил, что возможны провокации в отношении Белоруссии и Приднестровья.
Джерелиевский сообщил, что Вооруженные силы России проводят профилактическую работу, чтобы предотвратить прорыв украинских войск. Он отметил, что российские военные отслеживают передвижение противника, создание укрепрайонов, а также места сосредоточения ВСУ и наносят удары по всем выявленным целям.
Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится в критическом состоянии. Предполагается, что он серьезно пострадал после удара ВС РФ.