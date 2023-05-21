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ВОЗ развеяла миф о пользе сахарозаменителей

Общество
ВОЗ развеяла миф о пользе сахарозаменителей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что сахарозаменители бесполезны в контексте борьбы с лишним весом.

Согласно исследованиям, проведенным ВОЗ, сахарозаменители совершенно не помогают в борьбе с лишним весом и при похудении бесполезны. Также длительное употребление альтернативы сахара может привести к появлению диабета и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, что в конечном счете не исключает вероятность летального исхода, говорится в официальном заявлении ВОЗ.

Ранее сообщалось, что диетолог Светлана Павличенко рассказала о вреде продуктов, которые многие принимают за альтернативу сахару. По ее словам, мед, бурый сахар, а также сиропы содержат в себе излишнее количество фруктозы и глюкозы, что может навредить организму при регулярном употреблении.
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