Ведущая Яна Чурикова раскритиковала дочь певца Виктора Салтыкова за незнание российской музыки

Телеведущая Яна Чурикова высказалась о неудачном выступлении дочери Виктора Салтыкова в ходе музыкального телешоу, проходившего несколько лет назад. Об этом пишет The Voice.
Артистка раскритиковала исполнительницу Аню Мун за незнание репертуара российской песенной эстрады. Чурикова удивилась, что Мун не была осведомлена о подробностях творчества одной из самых популярных отечественных групп «Иванушки International». Телеведущая сравнила это объединение по его вкладу в развитие музыки с The Rolling Stones.
Тем не менее, за Аню Мун заступилась певица Гузель Хасанова. Она рассказала, что девушка росла на территории Англии, поэтому нет ничего странного в том, что российская музыкальная эстрада оказалась далека от нее.
Ранее актриса Зепюр Брутян рассказала о своем первом опыте материнства. Девушка призналась, что на сон у нее уходит около трех-четырех часов в день.