Губернатор Севастополя Развожаев: Глава ГУР Украины Буданов побывает в Крыму только на военном трибунале

Подобные заявления демонстрируют настоящие намерения киевского режима и должны помочь каждому человеку, который до сих пор не сформировал свое мнение о правильности проведения специальной военной операции, определиться с тем, на чьей стороне он находится, написал Развожаев в своем Telegram-канале.