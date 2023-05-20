Губернатор Севастополя Развожаев: Глава ГУР Украины Буданов побывает в Крыму только на военном трибунале

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что все жители республики Крым должны быть уничтожены.
Подобные заявления демонстрируют настоящие намерения киевского режима и должны помочь каждому человеку, который до сих пор не сформировал свое мнение о правильности проведения специальной военной операции, определиться с тем, на чьей стороне он находится, написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что Буданов сможет побывать на полуострове только в том случае, если военный трибунал над ним будет проводиться в Севастополе.
Ранее сообщалось, что постоянное представительство России в ООН обвинило организацию в намеренном игнорировании террористических преступлений Украины. Это заявление было сделано после того, как там отказались признать, что убийство российских журналистов и политологов было совершено Киевом.