Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сон по три-четыре часа: Актриса Зепюр Брутян рассказала о тяготах материнства

Общество
Сон по три-четыре часа: Актриса Зепюр Брутян рассказала о тяготах материнства

Зепюр Брутян и Павел Прилучный совсем недавно стали родителями. Актриса теперь часто делится со своими подписчиками в социальных сетях моментами воспитания маленького Микаэля. Сейчас у молодой мамы очень много забот, – пишет 5-tv.ru.

Зепюр серьезно изменилась после рождения сына. Теперь она часто не высыпается и пребывает в уставшем состоянии, поскольку новорожденный Микаэль притягивает к себе много внимания.

Брутян рассказала, что в настоящее время на сон у нее уходит около «трех-четырех» часов. Тем не менее девушка не намерена останавливаться на одном ребенке, поэтому поклонники актеров могут рассчитывать пополнение в их семье.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о способе справиться с зависимостью от сахара. По ее словам, необходимо представить продукт как олицетворение токсичных отношений с абьюзивным мужчиной.
Павел Прилучный прилучный и брутян зепюр брутян прилучный брутян
Военкоры ФАН