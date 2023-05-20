Сон по три-четыре часа: Актриса Зепюр Брутян рассказала о тяготах материнства

Зепюр Брутян и Павел Прилучный совсем недавно стали родителями. Актриса теперь часто делится со своими подписчиками в социальных сетях моментами воспитания маленького Микаэля. Сейчас у молодой мамы очень много забот, – пишет 5-tv.ru.
Зепюр серьезно изменилась после рождения сына. Теперь она часто не высыпается и пребывает в уставшем состоянии, поскольку новорожденный Микаэль притягивает к себе много внимания.
Брутян рассказала, что в настоящее время на сон у нее уходит около «трех-четырех» часов. Тем не менее девушка не намерена останавливаться на одном ребенке, поэтому поклонники актеров могут рассчитывать пополнение в их семье.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о способе справиться с зависимостью от сахара. По ее словам, необходимо представить продукт как олицетворение токсичных отношений с абьюзивным мужчиной.