Военкор Коц оценил значение взятия Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Также военкор отметил, что в день освобождения Артемовска не приходится говорить исключительно об «одной точке на карте». ЧВК «Вагнер» в тяжелых кровопролитных боях зачищали огромную, прилегающую к городу территорию, тем самым очистив части Луганской и Донецкой областей.