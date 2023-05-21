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Военкор Коц оценил значение взятия Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Армия
Военкор Коц оценил значение взятия Артемовска силами ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Александр Коц рассказал ряд подробностей о взятии Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер». Публикация появилась в его Telegram-канале.

Журналист высоко оценил боевой дух и сплоченность «музыкантов». Теперь их 224 дня пребывания в городе окончены. Как окончены для многих военнослужащих ВСУ. Коц сообщил, что только убитыми украинская армия потеряла в населенном пункте 50 тысяч солдат.

Также военкор отметил, что в день освобождения Артемовска не приходится говорить исключительно об «одной точке на карте». ЧВК «Вагнер» в тяжелых кровопролитных боях зачищали огромную, прилегающую к городу территорию, тем самым очистив части Луганской и Донецкой областей.
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