В Грузии митингующие против авиасообщения с Россией заявили о намерении протестовать до конца

Сегодня, 20 мая, сотни человек вышли на митинги против инициативы правительства Грузии восстановить авиасообщение с Россией. Многие граждане оказались недовольны этой идеей и вышли на массовые акции протеста. Как заявляют участники митингов, они готовы протестовать до тех пор, пока не добьются от правительства отмены своего решения. Сегодняшние протесты завершились шествием митингующих по проспекту Руставели, который находится рядом со зданием парламента Грузии.