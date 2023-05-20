В Грузии митингующие против авиасообщения с Россией заявили о намерении протестовать до конца

Жители Тбилиси (Грузия) устроили шествие по центральным улицам города для того, чтобы обратить внимание правительства на сопротивление грузинского народа в связи с намерениями властей восстановить авиасообщение с Россией.
Сегодня, 20 мая, сотни человек вышли на митинги против инициативы правительства Грузии восстановить авиасообщение с Россией. Многие граждане оказались недовольны этой идеей и вышли на массовые акции протеста. Как заявляют участники митингов, они готовы протестовать до тех пор, пока не добьются от правительства отмены своего решения. Сегодняшние протесты завершились шествием митингующих по проспекту Руставели, который находится рядом со зданием парламента Грузии.
Ранее сообщалось, что резидент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот национальной авиакомпании страны Georgian Airways после того, как она приняла решение возобновить перелеты в Россию.