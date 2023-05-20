Косатки учат своих детенышей атаковать корабли в Европе

Десятки нападений косаток, в ходе которых они таранят лодки, зафиксированы в Гибралтарском проливе с 2020 года. Об этом сообщает издание New York Post.
Ученые теперь считают, что одна травмированная особь, возможно, вызвала это явление. Касатка, которую исследователи назвали Белая Гладис, предположительно пережила столкновение с судном, после чего стала совершать нападения, считает исследователь Альфредо Лопес. Во время очередной атаки 4 мая три косатки начали таранить яхту, плывущую в Гибралтарском проливе. Примечательно, что в этом инциденте были задействованы молодые особи.
«Там были две маленькие и одна большая касатка... Маленькие трясли судовой руль, а большая несколько раз отплывала и со всей силы таранила яхту сбоку», — сообщил шкипер Вернер Шауфельбергер.
Экипаж должен был быть спасен испанской береговой охраной, а лодка была отбуксирована в порт и затоплена. По данным Морского управления в период с июля по октябрь 2020 года в районе Испании и Португалии произошло не менее 40 инцидентов с косатками.
Ранее СМИ сообщили, что власти ОАЭ запретили купание в море из-за появления косаток в регионе. Обычно эти животные не появляются в Персидском заливе, поскольку предпочитают более холодные воды.