УПЦ обжалует позволяющее переименовывать ее структуры судебное решение

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) намерена обжаловать отмену судебного решения о запрете переименования ее структур. Представители церкви заявили, что основания для изменения названий входящих в нее религиозных образований отсутствуют.
Исходя из обстоятельства, что решение суда не вступило в законную силу, все запреты на проведение перерегистраций в отношении УПЦ продолжают действовать. Церковь считает решение «противоправным» и поэтому подаст соответствующую апелляционную жалобу.
Ранее Международный уголовный суд выразил обеспокоенность в связи с решением Москвы объявить в розыск прокурора Карима Хана и судей инстанции, которые выдали ордер на арест президента РФ Владимира Путина. МУС призвал все страны уважать собственную судебную независимость.