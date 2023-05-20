Композиции актера театра и кино Андрея Колесникова ворвались в топ-чарт ЯRUS.Музыка

Ранее я многократно выступал на фестивалях, но прекратил: посчитал неправильным сбор денег с артиста, который приезжает в другой город выступать, творить, созидать и отдавать слушателям больше, чем брать. Пел в кабаках, но среди многих почитателей творчества всегда находился один, кому не нравилось и кто мог нагрубить просто так. Тогда я осознал, что для всех хорошим не будешь. Эстрадному артисту сложнее, чем актеру, как я думаю. Певцу нужно собирать залы, а без продюсера это сделать тяжело.