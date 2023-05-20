Композиции актера театра и кино Андрея Колесникова ворвались в топ-чарт ЯRUS.Музыка

Актер, педагог и автор-исполнитель: музыкант соцсети ЯRUS Андрей Колесников прошел долгий путь на пути к реализации в творчестве. От первой гитары в 9 лет к карьере в кино, театре и музыке: как это было, рассказал сам исполнитель в эксклюзивном интервью.
- Как и почему увлеклись музыкой?
С самого я детства мечтал быть артистом, жить этим. Отец помогал освоить первые аккорды и подбирать песни на слух, а мать учила красиво читать стихи. Впервые взял гитару в руки в 9 лет, петь начал в 13, писать песни в 15 лет. После школы отучился на газоэлектросварщика, после армии работал в Доме Культуры. Затем учился на педагога-музыканта на кафедре хорового дирижирования, а когда переехал в Москву, то получил образование актёра театра и кино. Сейчас работаю по последней профессии, а иногда выступаю в пабах со своими песнями в качестве автора-исполнителя.
В музыке мне легче дается написание стихов, я не считаю себя композитором. Пишу в жанрах философской песни, авторской, бардовской, а также же в стиле шансон, рок и блюз.
- Какими проектами гордитесь? «Витязь»
Во время участия в музыкальном фестивале Усть-Донецка я победил в номинации «Король-шансона», в Рязани участвовал в фестивале «Венец шансона», где получил положительный опыт и отличный концертный видеоматериал. Прошел в финал московского проекта «Продюсеры с большой дороги» и спел композицию на Новогоднем Гала-концерте в Москве. Также исполнял в одноименном со своей песней короткометражном фильме "Радуга любви", участвовал в иммерсивном спектакле «Поэт. Дуэль» в особняке Лимана. Что касается театра и кино: исполнил роль Димы Пальцева в сериале для Первого канала «Курорт цвета хаки», играл главную роль Ивана в картине «На обочине». Сейчас я продолжаю работать в различных кинопроектах, люблю этот вид деятельности и буквально одержим им. Таким образом, самая главная мечта детства уже сбылась.
Свою песню «Радуга любви», которую написал в армейские годы, считаю коронной песней. Написал её за полчаса, находясь в очень эмоциональном состоянии — это было после расставания с девушкой.
- Какой музыкальный путь проделали?
Ранее я многократно выступал на фестивалях, но прекратил: посчитал неправильным сбор денег с артиста, который приезжает в другой город выступать, творить, созидать и отдавать слушателям больше, чем брать. Пел в кабаках, но среди многих почитателей творчества всегда находился один, кому не нравилось и кто мог нагрубить просто так. Тогда я осознал, что для всех хорошим не будешь. Эстрадному артисту сложнее, чем актеру, как я думаю. Певцу нужно собирать залы, а без продюсера это сделать тяжело.
- Ожидали, что станете популярным исполнителем?
Я не ожидал, что какая либо из моих песен попадет в топ-чарт ЯRUS.Музыка, но счастлив и благодарен специалистам, которые трудятся на этой платформе. Мне всегда хотелось, чтобы мои песни услышали, чтобы как можно больше людей нашли отклик в композициях, которые я пишу прежде всего для них.
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