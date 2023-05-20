Премьер-министр Италии Мелони: Рим не может отправить Украине истребители F-16

Италия не использует в свой оборонительной программе истребители F-16, поэтому не сможет отправить их Украине в ответ на ее многочисленные просьбы о предоставлении самолетов. Однако Рим способен помочь Киеву в обучении украинских пилотов для управления подобными истребителями. На данный момент этот вопрос обсуждается совместно с союзниками Италии, заявила Мелони во время пресс-конференции в Японии.