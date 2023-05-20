Американец убил бабушку молотком и попросил домработницу убраться

Сообщается, что окровавленный мужчина провел ее через залитый кровью дом в спальню, где лежал изуродованный труп его бабушки, завернутый в брезент. Вокруг ее головы был обернут мешок. Когда домработница попыталась снять его, Коррадо остановил ее и сказал, что «повсюду будет кровь». Затем мужчина попросил ее забрать тело из дома. Домработница пыталась убедить его позвонить в полицию, но он отказался, заявив: «Я вернусь в тюрьму».