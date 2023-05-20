Американец убил бабушку молотком и попросил домработницу убраться

Житель Флориды, который забил свою бабушку до смерти молотком, был задержан после того, как попросил свою домработницу провести уборку на месте преступления. Об этом сообщает издание New York Post.
По данным прессы 34-летний Энтони Майкл Коррадо обвиняется в нападении на 82-летнюю женщину и «жестоком избиении» своего дедушки. После того как Коррадо убил свою бабушку, он позвонил домработнице и попросил помочь ему убрать «настоящий беспорядок» в доме.
Сообщается, что окровавленный мужчина провел ее через залитый кровью дом в спальню, где лежал изуродованный труп его бабушки, завернутый в брезент. Вокруг ее головы был обернут мешок. Когда домработница попыталась снять его, Коррадо остановил ее и сказал, что «повсюду будет кровь». Затем мужчина попросил ее забрать тело из дома. Домработница пыталась убедить его позвонить в полицию, но он отказался, заявив: «Я вернусь в тюрьму».
Под предлогом извлечения чистящих средств из своей машины домработница сбежала. В это время Коррадо напал на вернувшегося из магазина деда. Полиция обнаружила избитого мужчину в другой комнате дома. Сообщается, что он получил «тяжелые травмы головы». Пенсионер был доставлен в больницу в Форт-Майерсе и, как ожидается, выживет.
Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там подросток в прямом эфире убил молотком 13-летнюю девушку.