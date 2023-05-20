Американка выбросила новорожденного в мусорное ведро в больнице

Девушка из Нью-Мексико призналась, что родила ребенка в туалете больницы и оставила его в мусорном баке, где позже он был найден мертвым. Об этом сообщает издание New York Post.
На прошлой неделе 19-летней Алексе Тревизо было предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком, приведшем к смерти после того, как она тайно родила своего мальчика в больнице и выбросила в мусорное ведро.
«Мне очень жаль. Это вышло из меня, и я не знала, что делать», — сказала Тревизо сразу после того, как врач рассказал ей и ее матери, что они нашли мертвого новорожденного в ванной.
Девушка прибыла в больницу с болями в спине. Хотя тесты показали, что она беременна, Тревизо отрицала, что когда-либо занималась сексом. Затем она заперлась в больничном туалете и находилась там «довольно долго». Когда врачи, наконец, смогли заставить ее открыть дверь, они обнаружили большое количество крови на полу. Медики сразу поняли, что она «что-то сделала с собой», пытаясь прервать беременность. Одна из медсестер обнаружила мертвого доношенного ребенка среди мусора.
«Она положила ребенка в мусорное ведро, а затем поверх него еще одну чистую подкладку», — сказала врач.
Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там уроженка Таджикистана утопила новорожденного в сливном бачке унитаза.