Американка выбросила новорожденного в мусорное ведро в больнице

Девушка прибыла в больницу с болями в спине. Хотя тесты показали, что она беременна, Тревизо отрицала, что когда-либо занималась сексом. Затем она заперлась в больничном туалете и находилась там «довольно долго». Когда врачи, наконец, смогли заставить ее открыть дверь, они обнаружили большое количество крови на полу. Медики сразу поняли, что она «что-то сделала с собой», пытаясь прервать беременность. Одна из медсестер обнаружила мертвого доношенного ребенка среди мусора.