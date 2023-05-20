Новые жертвы: Активисты ПЦУ толпой избили священника УПЦ

Еще один священнослужитель канонической Украинской православной церкви стал жертвой агрессивного нападения со стороны представителя раскольнической Православной церкви Украины.
Сегодня, 20 мая, несколько вооруженных активистов ПЦУ напали на священника Свято-Вознесенского храма УПЦ, находящегося в Черновицкой области. Его жестоко избили и покалечили. После этого священник в окровавленном состоянии был замечен коллегами из своего храма. На данный момент его местонахождение неизвестно, а сам он не выходил на связь, информирует союз православных журналистов.
Ранее сообщалось, что священник УПЦ Сергий Супрунец был избит представителем ПЦУ Виктором Герасимчуком. Драка началась в Михайловской церкви после того, как Герасимчук напал на Супрунца и начал жестоко избивать его. Попытки разнять священников удались не сразу, так как нападавший активно сопротивлялся.