Новые жертвы: Активисты ПЦУ толпой избили священника УПЦ

Сегодня, 20 мая, несколько вооруженных активистов ПЦУ напали на священника Свято-Вознесенского храма УПЦ, находящегося в Черновицкой области. Его жестоко избили и покалечили. После этого священник в окровавленном состоянии был замечен коллегами из своего храма. На данный момент его местонахождение неизвестно, а сам он не выходил на связь, информирует союз православных журналистов.