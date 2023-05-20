Военный США Дуглас Макгрегор назвал два города, которые скоро войдут в состав России

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал об исходе попытки осуществления контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины. Эксперт заявил, что в результате ответного удара со стороны ВС РФ Одесса и Харьков войдут в состав России.
Макгрегор отметил существование большой вероятности дефицита людских и технических ресурсов в рядах ВСУ. Специалист считает, что во время контрнаступления Москва будет действовать «осторожно», задействовав свое превосходство в воздухе и максимально используя высокоточные ракеты. Эксперт уверен, что Одесса и Харьков «точно» перейдут под контроль России, – заявил Макгрегор.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали одного из трех участников конфликта со стрельбой в центре Махачкалы. Личности двух других фигурантов уже установлены – в настоящее время ведутся их поиски.