Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военный США Дуглас Макгрегор назвал два города, которые скоро войдут в состав России

Армия
Военный США Дуглас Макгрегор назвал два города, которые скоро войдут в состав России

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал об исходе попытки осуществления контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины. Эксперт заявил, что в результате ответного удара со стороны ВС РФ Одесса и Харьков войдут в состав России.

Макгрегор отметил существование большой вероятности дефицита людских и технических ресурсов в рядах ВСУ. Специалист считает, что во время контрнаступления Москва будет действовать «осторожно», задействовав свое превосходство в воздухе и максимально используя высокоточные ракеты. Эксперт уверен, что Одесса и Харьков «точно» перейдут под контроль России, – заявил Макгрегор.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали одного из трех участников конфликта со стрельбой в центре Махачкалы. Личности двух других фигурантов уже установлены – в настоящее время ведутся их поиски.
дуглас макгрегор контрнаступление контрнаступление всу макгрегор пентагон
Военкоры ФАН