Военный США Дуглас Макгрегор назвал два города, которые скоро войдут в состав России

Макгрегор отметил существование большой вероятности дефицита людских и технических ресурсов в рядах ВСУ. Специалист считает, что во время контрнаступления Москва будет действовать «осторожно», задействовав свое превосходство в воздухе и максимально используя высокоточные ракеты. Эксперт уверен, что Одесса и Харьков «точно» перейдут под контроль России, – заявил Макгрегор.