Уголовное дело возбуждено по факту смерти несовершеннолетнего в Ленобласти в центре содержания сирот

Следственное управление СК России по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего во Всеволожском районе региона. Подросток был 2009 года рождения.
Тело умершего без следов насильственной смерти было обнаружено 19 мая 2023 года в комнате центра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Предварительная версия следствия гласит, что ребенок мог погибнуть из-за отравления неизвестным веществом – точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время специалисты СК проводят все необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего, – пишет Telegram-канал «Следком47».
Ранее сообщалось, что подозреваемый в сожжении Корана в Волгограде дал первые показания. Мужчина признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.