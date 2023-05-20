Уголовное дело возбуждено по факту смерти несовершеннолетнего в Ленобласти в центре содержания сирот

Тело умершего без следов насильственной смерти было обнаружено 19 мая 2023 года в комнате центра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).