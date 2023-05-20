Задержанный за сжигание Корана в Волгограде мужчина признался на допросе, что получил от СБУ 10 тыс. рублей

Сотрудничавший со Службой безопасности Украины (СБУ) мужчина рассказал на допросе, что сжег Коран на фоне мечети в Волгограде по заданию СБУ. За «работу» злоумышленник получил от украинских силовиков 10 тыс. рублей, пишет РИА Новости.