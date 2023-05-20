Задержанный за сжигание Корана в Волгограде мужчина признался на допросе, что получил от СБУ 10 тыс. рублей

Сотрудничавший со Службой безопасности Украины (СБУ) мужчина рассказал на допросе, что сжег Коран на фоне мечети в Волгограде по заданию СБУ. За «работу» злоумышленник получил от украинских силовиков 10 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
На этом поручения иностранных кураторов не ограничивались. Пойманный по горячим следам гражданин рассказал полицейским, что оказывал СБУ и другую пособническую помощь — осуществлял видеосъемку военных объектов.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в сжигании Корана в Волгограде на фоне мечети. Стражи порядка провели ряд мероприятий и установили личность предполагаемого преступника.