Уголовное дело возбудили в отношении жителя Волгограда за сожжение Корана

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Волгограда Никиты Журавеля, который подозревается в совершении преступления, связанного с оскорблением религиозных чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком»
По данным следствия, Журавель в районе Соборной мечети на улице Поворинской, совершил сожжение Корана. По его словам, он осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тыс. рублей и передал видеозапись сотруднику СБУ. Следственные органы СК России по Волгоградской области, в сотрудничестве с региональными управлениями ФСБ и МВД России, задержали мужчину и возбудили уголовное дело по ст. 148 ч. 2 УК РФ. Также он признался в причастности к другой пособнической помощи - видеосъемке военных объектов. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по месту жительства подозреваемого.
Ранее СМИ сообщали, что двоих жителей Ирана приговорили к смертной казни за атеистическую и антиисламскую пропаганду. При обыске у них обнаружили видеозапись сожжения Корана.