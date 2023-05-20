Уголовное дело возбудили в отношении жителя Волгограда за сожжение Корана

По данным следствия, Журавель в районе Соборной мечети на улице Поворинской, совершил сожжение Корана. По его словам, он осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тыс. рублей и передал видеозапись сотруднику СБУ. Следственные органы СК России по Волгоградской области, в сотрудничестве с региональными управлениями ФСБ и МВД России, задержали мужчину и возбудили уголовное дело по ст. 148 ч. 2 УК РФ. Также он признался в причастности к другой пособнической помощи - видеосъемке военных объектов. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по месту жительства подозреваемого.