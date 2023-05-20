«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии пятый раз подряд

Ранее сообщалось, что 30 апреля «Манчестер» одолел «Фулхэм», который занимает 10 место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы за «Сити» забили нападающие Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес. Также Холлан является единственным игроком в клубе, который смог за один сезон забить 50 голов. Последний раз подобного результата добивался только нападающий Том Уоринг в 1931 году.