«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии пятый раз подряд

Футбольный клуб «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Это лидерство стало девятым для команды за всю историю клуба.
Сегодня, 20 мая, «Сити» стал пятикратным победителем чемпионата Англии по футболу при своем нынешнем тренере Пепе Гвардиоле. Он занимает первое место в турнирной таблице, набрав 85 баллов. Всего в сумме «Манчестер Сити» побеждал в английском турнире девять раз.
Ранее сообщалось, что 30 апреля «Манчестер» одолел «Фулхэм», который занимает 10 место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы за «Сити» забили нападающие Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес. Также Холлан является единственным игроком в клубе, который смог за один сезон забить 50 голов. Последний раз подобного результата добивался только нападающий Том Уоринг в 1931 году.