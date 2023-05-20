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РИА Новости: Звуки взрывов слышны в Днепропетровской области

Происшествия
РИА Новости: Звуки взрывов слышны в Днепропетровской области

Средства массовой информации сообщили, что на территории Днепропетровской области слышны звуки взрывов. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости» со ссылкой на украинские издания.

Сообщается, что взрывы слышны только в одном регионе. В настоящее время информация о причинах и обстоятельствах произошедшего отсутствует. До этого на территории Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Руденко заявил, что главком жив, однако в настоящее время находится в критическом состоянии. По его информации, сотрудники военного клинического госпиталя в настоящее время борются за жизнь Залужного.
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