РИА Новости: Звуки взрывов слышны в Днепропетровской области

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о состоянии здоровья главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Руденко заявил, что главком жив, однако в настоящее время находится в критическом состоянии. По его информации, сотрудники военного клинического госпиталя в настоящее время борются за жизнь Залужного.