Эксперт Сергей Маркедонов: В отличие от ЕС, для РФ «бумажка» по Южному Кавказу не является самоцелью

Политолог Сергей Маркедонов рассказал о необходимости для России установления «реального» мира на Южном Кавказе как результата согласованных действий Еревана и Баку. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Армения – Новости».
Маркедонов отметил, что Москва и Брюссель по-разному относятся к потенциальному мирному соглашению в регионе конфликта. По словам эксперта, для ЕС соглашение является инструментом «выдавливания России с Южного Кавказа», а для Москвы «некая подписанная бумага не является самоцелью» – документ станет результатом демаркации и делимитации границы, а также восстановления контактов между Баку и Ереваном в социальной и экономической сферах. Политолог также подчеркнул, что для России важно не снижать своей роли медиатора, иначе ее влияние на Кавказе может уменьшиться.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва будет всячески добиваться договоренностей по стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Дипломат также выразил надежду, что другие акторы международного процесса будут уважать договоренности по этому вопросу.