Эксперт Сергей Маркедонов: В отличие от ЕС, для РФ «бумажка» по Южному Кавказу не является самоцелью

Маркедонов отметил, что Москва и Брюссель по-разному относятся к потенциальному мирному соглашению в регионе конфликта. По словам эксперта, для ЕС соглашение является инструментом «выдавливания России с Южного Кавказа», а для Москвы «некая подписанная бумага не является самоцелью» – документ станет результатом демаркации и делимитации границы, а также восстановления контактов между Баку и Ереваном в социальной и экономической сферах. Политолог также подчеркнул, что для России важно не снижать своей роли медиатора, иначе ее влияние на Кавказе может уменьшиться.