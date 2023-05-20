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Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала сладкоежкам о способе борьбы с зависимостью от сахара

Общество
Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала сладкоежкам о способе борьбы с зависимостью от сахара

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала об ассоциации, которая поможет отказаться от употребления сахара.

По словам Чеховой, чтобы отказаться от употребления сахара, необходимо представить его, как нездоровые и токсичные отношения с мужчиной-абьюзером. Сахар заставляет девушку чувствовать себя униженной и неправильной, воздействует на нее физически и психологически, также, как и нездоровые отношения с таким партнером. Продолжение этих отношений может привести к ужасным последствиям, например - злоупотребление сахаром, написала телеведущая в своих социальных сетях. Об этом пишет «Мослента».

Ранее сообщалось, что диетолог Татьяна Павличенко рассказала о появлении зависимости от сахара. Так как он заставляет мозг испытывать удовольствие, то последний приобретает зависимость от этой добавки, заставляя человека употреблять больше сладкой пищи.
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