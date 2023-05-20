«Музыканты» водрузили флаги России и ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с основателем компании Евгением Пригожиным водрузили флаги над Бахмутом (Артемовском) после взятия всей территории города под свой контроль. Кадры показала пресс-служба бизнесмена.
«Музыканты» продолжали штурм с 8 октября. Закончились бои лишь спустя 224 дня, 20 мая.
«ЧВК "Вагнер" пришла добровольно и начала освобождать территории, защищая интересы нашей родины», — сказал Пригожин.
Все бойцы в составе ЧВК «Вагнер», по словам Пригожина, действовали как слаженная команда и как единая армия. Бизнесмен поблагодарил российский народ за поддержку, погибших товарищей и тех, кто до сих пор в строю.
Ранее Пригожин сообщал, что ЧВК «Вагнер» передаст освобожденный Бахмут российским военным до 25 мая. Бойцы осмотрят город и создадут там рубежи обороны. После этого «музыканты» уйдут в полевые лагеря.