«Это если бы немцы собрались в Освенциме осуждать Израиль»: Сенатор Косачев о встрече G7 в Хиросиме

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал политические мероприятия на высоком уровне, проходящие в японской Хиросиме, «цирком абсурда и апофеозом лицемерия». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Косачев возмутился «лицемерием» представителей государств, которые возложили венки жертвам первого и единственного применения ядерного оружия, но одновременно осудили действия одной из стран.
«Это как если бы немцы собрались в Освенциме, чтобы осудить Израиль», – написал Косачев.
Политик также назвал «абсурдными» многие заявления представителей стран на встрече G7, в том числе в части призыва к Москве отменить ограничения на экспорт российского зерна. По его мнению, элиты Запада также сомневаются в собственных изречениях о «незаконности» СВО.
«Кроме того, лидеры Запада в заявлении подробно расписали, что именно обязаны (!) делать незападные страны: России - сдаться, Китай - заставить Россию сдаться, Иран - перестать быть суверенной страной и т.п.», – пишет парламентарий.
Ранее Вашингтон анонсировал встречу лидера США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры политиков пройдут 21 мая в Хиросиме.