Эксперт по туризму из Анталии Реджеп Явуз назвал причины отказа россиян от посещения турецких курортов

Ряд других профильных порталов также отмечает, что количество прибывших в турецкую Анталию россиян в мае 2023 года оказалось ниже ожидаемых показателей. Так, в первой половине месяца регион посетили 687 тыс. туристов, при этом в допандемийный 2019 год эта цифра составляла 786 тыс. Аналитики ресурса «Турпром» к указанным Реджепом Явузом росту расходов на отдых и опасениям россиян после землетрясений и президентских выборов добавили обесценивание рубля, а также высокие позиции других курортных направлений — ОАЭ, Египта и Мальдив.