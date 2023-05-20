Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт по туризму из Анталии Реджеп Явуз назвал причины отказа россиян от посещения турецких курортов

Общество
Эксперт по туризму из Анталии Реджеп Явуз назвал причины отказа россиян от посещения турецких курортов

Президент рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз назвал несколько причин отказа россиян от посещения турецких курортов. Это рост конкуренции, опасение туристов и увеличение расхода на отдых, пишет портал Turizmguncel.

По словам эксперта, традиционно туристическая Анталия начала сезон «с большими надеждами». Первые четыре месяца показывали хорошие результаты по сравнению с предыдущими годами, но в мае рост замедлился, отметил Явуз.

Ряд других профильных порталов также отмечает, что количество прибывших в турецкую Анталию россиян в мае 2023 года оказалось ниже ожидаемых показателей. Так, в первой половине месяца регион посетили 687 тыс. туристов, при этом в допандемийный 2019 год эта цифра составляла 786 тыс. Аналитики ресурса «Турпром» к указанным Реджепом Явузом росту расходов на отдых и опасениям россиян после землетрясений и президентских выборов добавили обесценивание рубля, а также высокие позиции других курортных направлений — ОАЭ, Египта и Мальдив.
турция россия туристы курорты эксперт по туризму реджеп явуз
Военкоры ФАН