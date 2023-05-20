Замруководителя Россотрудничества Шевцов сообщил об увеличении количества квот абитуриентов из Таджикистана

Россия увеличила количество квот для абитуриентов из Таджикистана, сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в ходе открытия Международной образовательной выставки-ярмарки. Его слова приводит Sputnik Таджикистан.
Для жителей этой страны, желающих поступить в российские вузы, на 2023-2024 учебный год выделили 1000 мест. До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин анонсировал существенное увеличение количества квот на указанный учебный период для абитуриентов из Центральной Азии.
Такое заявление дипломат сделал на ІІІ Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Россия выделит на обучение граждан Казахстана на 200 мест больше прошлогодних показателей, Кыргызстана — также на 200, квота Узбекистана вырастет на 50 мест, а Таджикистана — на 152.