Замруководителя Россотрудничества Шевцов сообщил об увеличении количества квот абитуриентов из Таджикистана

Такое заявление дипломат сделал на ІІІ Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Россия выделит на обучение граждан Казахстана на 200 мест больше прошлогодних показателей, Кыргызстана — также на 200, квота Узбекистана вырастет на 50 мест, а Таджикистана — на 152.