В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла интерактивная игра на тему государственности РФ

В эту субботу в штабе КИБЕР ФРОНТА Z было жарко: в битве за Родину сошлись большевики и древние славяне. Разумеется, понарошку: на два лагеря гости вечера и участники общественного движения поделились ради интерактивной игры. Команды из пяти человек отстаивали свою позицию в отношении российской государственности. За оживленной дискуссией следила модератор и автор игры, Елена Тельных.