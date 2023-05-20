В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла интерактивная игра на тему государственности РФ

В эту субботу в штабе КИБЕР ФРОНТА Z было жарко: в битве за Родину сошлись большевики и древние славяне. Разумеется, понарошку: на два лагеря гости вечера и участники общественного движения поделились ради интерактивной игры. Команды из пяти человек отстаивали свою позицию в отношении российской государственности. За оживленной дискуссией следила модератор и автор игры, Елена Тельных.
«Это не историческая реконструкция, но участники игры будут вынуждены решать задачи, которые стояли перед древними славянами и большевиками. Решая эти задачи, они столкнутся с рядом тайных провокаций, которые им придется решать совместно», — рассказала она.
Участница КИБЕР ФРОНТА Z Елена Тельных пострадала в результате взрыва 2 апреля, произошедшего на патриотическом вечере движения. Целью террористов был военкор Владлен Татарский, скончавшийся на месте. Однако произошедшая трагедия и пережитый ужас не остановили Елену: девушка продолжает работать в общественном движении во имя грядущей победы.
«На том злополучном вечере я была фотографом. Но жизнь не останавливается, она продолжается, и мы должны работать так же, как работал Владлен Татарский. Он любил работать с детьми. И, думаю, он заповедовал нам продолжать эту деятельность», — поделилась Елена.
По результатам интерактивной игры победителей и проигравших не оказалось. Обе команды приводили столь убедительные аргументы, что судьи не смогли прийти к единому мнению и присвоили всем одинаковое количество баллов. Всем участникам игры вручили почетные значки с логотипом КИБЕР ФРОНТА Z. Получилось символично: ведь лишь объединившись, патриоты России могут одержать общую победу — одну на всех.