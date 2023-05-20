Закончен очень серьезный этап: военный аналитик Коновалов оценил освобождение Бахмута

Освобождение старинного русского города Бахмута произвело, 20 мая, эффект разорвавшейся бомбы. Для России, нашего общества победа ЧВК «Вагнер» отозвалась праздничным салютом, для врагов стала горькой отрезвляющей пилюлей.
В беседе с ФАН своими впечатлениями поделился военный эксперт Иван Коновалов.
«Событие, безусловно, знаковое, — отметил он. — Это повлияет на развитие ситуации в зоне СВО в целом. Повлияет на все участки фронта. ЧВК “Вагнер” находилось на острие атаки, ведя многие месяцы ожесточеннейшую борьбу. Закончен очень серьезный период, поэтому сейчас, я думаю, общие планы СВО будут корректироваться с учетом этого события».
Соответственно, и та сторона будет, безусловно, корректировать свои планы, заключил аналитик.
Политик Владимир Рогов в честь взятия Бахмута предложил сделать 20 мая днем воинской славы.