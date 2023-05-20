Глава СК Бастрыкин поручил доложить по факту нападения на журналистов «России 24» в спортивной федерации Москвы

По информации ведомства, в эфире «России 24» был показан сюжет о том, как в столичном офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих охранники применили силу по отношению к членам съемочной группы телеканала. Это произошло, когда сотрудники СМИ пришли выяснить причины неполучения спортсменами положенных выплат. Кроме того, в сюжете рассказывалось о том, как руководство федерации вымогает у спортсменов часть призовых за возможность участвовать в соревнованиях.