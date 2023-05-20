Глава СК Бастрыкин поручил доложить по факту нападения на журналистов «России 24» в спортивной федерации Москвы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал доложить ему о деталях нападения на журналистов телеканала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК.
По информации ведомства, в эфире «России 24» был показан сюжет о том, как в столичном офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих охранники применили силу по отношению к членам съемочной группы телеканала. Это произошло, когда сотрудники СМИ пришли выяснить причины неполучения спортсменами положенных выплат. Кроме того, в сюжете рассказывалось о том, как руководство федерации вымогает у спортсменов часть призовых за возможность участвовать в соревнованиях.
Сейчас в связи с данными фактами проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Бастрыкин лично поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову сообщить о ходе проверок и установленных обстоятельствах.
Ранее глава Следственного комитета велел доложить о ходе расследования пропажи двух малолетних девочек в Кузбассе. Они ушли с детской площадки в поселке Ленинский и были найдены в трех километрах от нее спустя какое-то время.