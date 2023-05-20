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Российские тяжелоатлеты не подписали политические декларации для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе

Спорт
Российские тяжелоатлеты не подписали политические декларации для допуска на этап Гран-при IWF на Кубе

Международная федерация тяжелой атлетики не получила от российских спортсменов подписанные декларации, допускающие их на соревнования на Кубе, сообщает пресс-служба организации.

Россияне и белорусы получили допуски к международным турнирам в нейтральном статусе, однако для участия необходимо было подписать специальные декларации о политических взглядах. Организация сообщила, что на момент окончания установленного срока никаких документов от атлетов не получила.

По словам президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова, условия, выставленные спортсменам, являются нарушением принципа равноправия и запрета на дискриминацию по политическим взглядам. Также он посчитал эти правила унижающими достоинство и естественные права человека.

Ранее министр спорта России Олег Матицын заявил, что около 180 россиян смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года. Отмечается, что окончательное решение будет принято не раньше 26 июля.
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