Обвиняемую в мошенничестве россиянку Елену Бацуеву экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ

Генеральная прокуратура Абхазии удовлетворила запрос российского надзорного органа о выдаче гражданки РФ Елены Бацуевой. Об этом сообщается на сайте ГП республики.
Бацуева была обнаружена в Абхазии сотрудниками угрозыска МВД. Правоохранители установили, что в отношении девушки военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве и хищении в особо крупном размере.
Генеральная прокуратура России подала запрос в Абхазию о выдаче Бацуевой для привлечения к уголовной ответственности. Надзорное ведомство республики запрос удовлетворило.
Ранее сообщалось, что дело осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги будет рассматривать Пресненский суд Москвы.