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Обвиняемую в мошенничестве россиянку Елену Бацуеву экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ

Происшествия
Обвиняемую в мошенничестве россиянку Елену Бацуеву экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ

Генеральная прокуратура Абхазии удовлетворила запрос российского надзорного органа о выдаче гражданки РФ Елены Бацуевой. Об этом сообщается на сайте ГП республики.

Бацуева была обнаружена в Абхазии сотрудниками угрозыска МВД. Правоохранители установили, что в отношении девушки военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве и хищении в особо крупном размере.

Генеральная прокуратура России подала запрос в Абхазию о выдаче Бацуевой для привлечения к уголовной ответственности. Надзорное ведомство республики запрос удовлетворило.

Ранее сообщалось, что дело осужденной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги будет рассматривать Пресненский суд Москвы.
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