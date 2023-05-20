Обвиняемую в мошенничестве россиянку Елену Бацуеву экстрадировали из Абхазии по запросу Генпрокуратуры РФ

Бацуева была обнаружена в Абхазии сотрудниками угрозыска МВД. Правоохранители установили, что в отношении девушки военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве и хищении в особо крупном размере.