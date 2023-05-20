Эксперт в сфере БПЛА Федутинов: в Белоруссии создали дрон-камикадзе R-50, который может заинтересовать Россию

Как передает РИА Новости, специалист подчеркнул, что спрос на подобный беспилотный летательный аппарат проявился в ходе специальной военной операции на Украине. Более того, он добавил, что частое использование таких военных устройств повлечет за собой высокую потребность в обеспечении их бесперебойных поставок в заинтересованные в этом войска.