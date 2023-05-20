Эксперт в сфере БПЛА Федутинов: в Белоруссии создали дрон-камикадзе R-50, который может заинтересовать Россию

Разработку нового дрона-камикадзе R-50 представили на международной выставке MILEX-2023 в Минске. Эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов предположил, что, выполняя функции барражирующего боеприпаса, беспилотник может привлечь внимание ВС РФ.
Как передает РИА Новости, специалист подчеркнул, что спрос на подобный беспилотный летательный аппарат проявился в ходе специальной военной операции на Украине. Более того, он добавил, что частое использование таких военных устройств повлечет за собой высокую потребность в обеспечении их бесперебойных поставок в заинтересованные в этом войска.
Ранее в рамках выставки «Экипировка» в Москве уральская компания «Беспилотные аппараты» продемонстрировала образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5.