«Дело в Ирджарском урочище»: cлавная победа русских над бухарцами

20 мая 1866 года на левом берегу Сырдарьи между городами Чиназ и Ходжент произошло сражение, ставшее для русского оружия одним из самых триумфальных. По терминологии того времени оно получило название «Дело в Ирджарском урочище».
Конфликт между Российской империей и Бухарским эмиратом вспыхнул осенью 1865 года, после того как в Бухаре было задержано русское посольство.
Это стало поводом к военным экспедициям, завершившимся тем, что средневековый Бухарский эмират перешел под русский протекторат.
На определенном этапе командование войсками принял генерал-майор Дмитрий Ильич Романовский, офицер Генерального штаба и редактор газеты «Русский инвалид».
В начале мая 1866 года легкие стычки между русскими и бухарскими войсками вылились в настоящую войну. Весной на урочище Ирджар, на правом берегу Сыр-Дарьи начали накапливаться значительные бухарские военные силы. Их численность достигала 40 тысяч бойцов. 6 мая (все даты по старому стилю) под водительством самого эмира Музаффара, прибывшего на театр военных действий, бухарцы начали переправу через Сыр-Дарью.
7 мая навстречу им из выступил отряд во главе Романовским, состоявший из 14 рот пехоты, 5 сотен казаков, 20 орудий и 8 ракетных станков. По реке шел пароход «Перовский», а по правому берегу — меньший отряд солдат.
Утром 8 мая авангард чиназского отряда схлестнулся с бухарской конницей. Атаки были отражены. Далее, после стычек, русские вступили в боестолкновение с основными силами неприятеля. Бухарские всадники атаковали наших с фронта и с флангов, но были отбиты артиллерийским и ружейным огнем. Русские солдаты преодолели полевые укрепления бухарцев и ворвались на их батареи. Активно работала артиллерия, буквально косившая воинов эмира.
Одержав победу в Ирджарском сражении, Романовский направился к Ходженту, что находился уже в пределах Кокандского ханства. Россия начала прирастать Средней Азией, неся цивилизацию и более передовые формы хозяйствования ее народам.