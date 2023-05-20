«Дело в Ирджарском урочище»: cлавная победа русских над бухарцами

В начале мая 1866 года легкие стычки между русскими и бухарскими войсками вылились в настоящую войну. Весной на урочище Ирджар, на правом берегу Сыр-Дарьи начали накапливаться значительные бухарские военные силы. Их численность достигала 40 тысяч бойцов. 6 мая (все даты по старому стилю) под водительством самого эмира Музаффара, прибывшего на театр военных действий, бухарцы начали переправу через Сыр-Дарью.