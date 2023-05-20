Писатель Пелевин заявил, что «никакая грязь» не отберет победу ЧВК «Вагнера» в Бахмуте

Населенный пункт Бахмут наконец-то оказался под контролем российской стороны — и сделано это было силами ЧВК «Вагнера». 20 мая основатель военной компании Евгений Пригожин, развернув флаг РФ, заявил об освобождении города. Он также отметил, что «бахмутская мясорубка» длилась 224 дня.