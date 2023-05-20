Писатель Пелевин заявил, что «никакая грязь» не отберет победу ЧВК «Вагнера» в Бахмуте

Населенный пункт Бахмут наконец-то оказался под контролем российской стороны — и сделано это было силами ЧВК «Вагнера». 20 мая основатель военной компании Евгений Пригожин, развернув флаг РФ, заявил об освобождении города. Он также отметил, что «бахмутская мясорубка» длилась 224 дня.
Писатель Александр Пелевин в интервью корреспонденту ФАН поздравил бойцов военной компании с победой.
«Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжали двигаться вперед даже в самые темные моменты, когда казалось, что все вокруг погрязло во вранье, предательстве и измене. Несмотря ни на что невероятным усилием воли, сражаясь буквально на два фронта — с врагом на поле боя и с бюрократическими крысами в тылу», — заявил собеседник ФАН.
Мужики из «Вагнера» — наша гордость, подчеркнул Пелевин.
«Сегодня вся страна кланяется им в ноги! — сказал писатель. — Парни, вы легенда. Вы победили. И никакая грязь в тылу уже не отберет у вас эту победу».
Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте бойцы военной компании боролись не только с ВСУ, но и «с российской бюрократией».