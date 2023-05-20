Гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала жирную рыбу и орехи самыми полезными продуктами для печени

Также необходимые печени вещества содержаться в овощах, фруктах и ягодах. Они предотвращают разрушение клеток железы, замедляют процессы окисления и воспаления. Кашух отмечает, что важно составить рацион из разнообразных продуктов, а не уделять внимание только одной группе, тогда орган будет получать необходимое количество микроэлементов.