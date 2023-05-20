Гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала жирную рыбу и орехи самыми полезными продуктами для печени

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие продукты положительно влияют на работу печени, сообщает «Газета.ru».
Медицинский эксперт порекомендовала добавить в рацион полиненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы для поддержания работы органа. Этими свойствами обладают миндаль, кедровые орехи, семена льна и тыквы, а также морские виды рыбы. Это поможет удерживать нормальные показатели холестерина в крови.
Также необходимые печени вещества содержаться в овощах, фруктах и ягодах. Они предотвращают разрушение клеток железы, замедляют процессы окисления и воспаления. Кашух отмечает, что важно составить рацион из разнообразных продуктов, а не уделять внимание только одной группе, тогда орган будет получать необходимое количество микроэлементов.
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