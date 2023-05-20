Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук подверг критике отправленного в отставку тренера клуба Йокановича

По мнению Игоря Лещука, можно было прийти в раздевалку, пожать руку игрокам и сказать лично о своем уходе. Вратарь предположил, что у Славиши Йокановича были претензии к футболистам «Динамо». При этом собеседник журналистов отметил, что уход сербского тренера положительно сказался на атмосфере в команде.