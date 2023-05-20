Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук подверг критике отправленного в отставку тренера клуба Йокановича

Голкипер московского ФК «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал бывшего главного тренера команды Славишу Йокановича, которого отправили в отставку за три тура до конца чемпионата России. Слова вратаря столичной команды приводит портал championat.com.
Лещук рассказал, что об уходе сербского наставника команда узнала из СМИ. По словам футболиста, с членами команды никто на эту тему не общался.
«Было написано в чат одно сообщение: «Я ухожу». Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год», — заявил голкипер «Динамо».
По мнению Игоря Лещука, можно было прийти в раздевалку, пожать руку игрокам и сказать лично о своем уходе. Вратарь предположил, что у Славиши Йокановича были претензии к футболистам «Динамо». При этом собеседник журналистов отметил, что уход сербского тренера положительно сказался на атмосфере в команде.
Имея опыт работы с тренерским штабом, игроки понимают их требования. Голкипер подчеркнул, что для «динамовцев» это более понятный футбол, чем тот, что просил отправленный в отставку иностранец.