МУС выразил обеспокоенность по поводу объявления Россией в розыск прокурора и судей

Международный уголовный суд выразил обеспокоенность из-за решения российской стороны объявить в розыск прокурора Карима Хана и судей инстанции, выдавших ордер на арест главы РФ Владимира Путина.
Соответствующая информация следует из пресс-релиза, обнародованного на официальном интернет-портале МУС. Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В материале подчеркивается, что международный орган уголовной юстиции выразил сожаление из-за риторики РФ и призвал все страны международной арены уважать судебную независимость МУС.
Прежде стало известно, что досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого российская сторона не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.