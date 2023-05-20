МУС выразил обеспокоенность по поводу объявления Россией в розыск прокурора и судей

Соответствующая информация следует из пресс-релиза, обнародованного на официальном интернет-портале МУС. Об этом стало известно 20 мая, в субботу. В материале подчеркивается, что международный орган уголовной юстиции выразил сожаление из-за риторики РФ и призвал все страны международной арены уважать судебную независимость МУС.