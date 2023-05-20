Депутат Олег Матвейчев поздравил ЧВК «Вагнера» со взятием Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин объявил 20 мая о взятии Бахмута. Он подчеркнул, что это целиком и полностью заслуга бойцов военной компании, которые потратили на противостояние с ВСУ в этом городе 224 дня. При этом Пригожин выразил благодарность генералам Суровикину и Мезенцеву за ту поддержку, которую они оказали в проведении операции.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Олегу Матвейчеву, чтобы попросить оценить успех «вагнеровцев».
«Действительно стоит поздравить бойцов ЧВК «Вагнера», которые взяли этот, казалось бы, неприступный город, превращенный ВСУшниками в крепость, — сказал парламентарий. — И взятие это, должен заметить, произошло в годовщину освобождения Мариуполя — также 20 мая!»
Основная причина, по которой все удалось — мужество и целеустремленность бойцов, сражавшихся за Бахмут, продолжил депутат.
«Украинцы превратили его для себя в некий символ, — заметил Матвейчев. — Однако ЧВК «Вагнера» одолели ВСУ и отдалили их еще дальше от Донецка, кварталы которого теперь будет еще сложнее обстреливать ракетами».
Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте бойцы военной компании боролись не только с ВСУ, но и «с российской бюрократией».