Депутат Олег Матвейчев поздравил ЧВК «Вагнера» со взятием Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин объявил 20 мая о взятии Бахмута. Он подчеркнул, что это целиком и полностью заслуга бойцов военной компании, которые потратили на противостояние с ВСУ в этом городе 224 дня. При этом Пригожин выразил благодарность генералам Суровикину и Мезенцеву за ту поддержку, которую они оказали в проведении операции.