Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг информацию о взрыве в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг сообщения о взрывах в городе. Он указал, что украинские Telegram-каналы транслируют ложь.
Развозжаев показал, что где-то написали о происшествии на аэродроме, которое привело к повреждению вертолета Ми-8. Губернатор подчеркнул, что этого в городе не было. Он заверил, что в Севастополе в последнее время проводили лишь учебные стрельбы и уничтожали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
В Крыму при этом в активную фазу вступает туристический сезон. Путевки в города на полуострове весной продавались со скидками до 30%, передает «Север-Пресс».