Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг информацию о взрыве в городе

Развозжаев показал, что где-то написали о происшествии на аэродроме, которое привело к повреждению вертолета Ми-8. Губернатор подчеркнул, что этого в городе не было. Он заверил, что в Севастополе в последнее время проводили лишь учебные стрельбы и уничтожали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.