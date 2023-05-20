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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг информацию о взрыве в городе

Происшествия
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг информацию о взрыве в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг сообщения о взрывах в городе. Он указал, что украинские Telegram-каналы транслируют ложь.

Развозжаев показал, что где-то написали о происшествии на аэродроме, которое привело к повреждению вертолета Ми-8. Губернатор подчеркнул, что этого в городе не было. Он заверил, что в Севастополе в последнее время проводили лишь учебные стрельбы и уничтожали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В Крыму при этом в активную фазу вступает туристический сезон. Путевки в города на полуострове весной продавались со скидками до 30%, передает «Север-Пресс».
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