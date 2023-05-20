«Он нужен нам и нужен России»: Сергей Миронов пожелал Захару Прилепину скорейшего выздоровления

В Истринском районе Московской области состоялся XII съезд партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». На встрече голосованием обновили список руководящих должностей и обсудили основные стратегические документы. В рамках дискуссионного стола также прошло заседание штабов Захара Прилепина.
Представители каждого из порядка 20 отделений, включая представительства на четырех новых территориях, обсудили ключевые проблемы, за решениями которых к ним обращаются жители.
«Штабы Захара Прилепина — это больше, чем просто партия. Мы взаимодействуем с огромным количеством общественных и политических организаций. Нужно понимать, что, когда мы говорим о помощи фронту, —или о создании Центра технологической поддержки СВО, в рамках которого мы, например, разработали первый БПЛА, который мы сегодня тоже продемонстрируем и дальше будем искать и поддерживать разработки для фронта, — здесь уже речь не про политическую окраску. Здесь речь про нашу общую победу. Поэтому штабы — это больше общественная структура под брендом Захара, полностью отвечающая тем идеям, взглядам и позиции, которую доносит наш лидер», — сообщила пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова.
О раненном в результате теракта писателе и общественном деятеле на съезде говорили много. В фойе разместили баннер, на котором каждый мог написать пожелание Захару.
Одним из первых это сделал председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, пожелавший Прилепину скорейшего выздоровления.
«Мы видим, какие страшные теракты были против погибшей Даши Дугиной и Владлена Татарского. То же самое хотели сделать с нашим другом, с нашим соратником, сопредседателем нашей партии Захаром Прилепиным. Не вышло. И не выйдет никогда. Несгибаемая воля Захара, воля к победе, доказывает, что таких людей не сломать. Захар, только-только придя в сознание после второй тяжелейшей операции, сказал, что, как только поправится, вновь вернется в строй, вернется на специальную военную операцию. Этот поступок — пример для нас. Мы гордимся нашим братом, нашим другом Захаром Прилепиным.<…> Он нужен нам, нужен России и нужен партии», — произнес со сцены Сергей Миронов.
Пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова зачитала со сцены текст его первой программной речи. Тогда, в 2020 году, она многим казалась радикальной и даже эпатажной, но время расставило все по местам.
«Всякий, кто в России начинает в первой фазе отстаивать очередное сближение с Западом, во второй фазе переходит к сдаче национальных интересов. Мы гарантируем: те, кто завтра объявит о примирении с Западом, послезавтра сдадут Донбасс. Нам нужен контроль над элитой. Элита должна сближаться с Западом только с одной целью — взять у Запада все, что можно взять, а заплатить втрое меньше. И да, к слову, — сделать Донбасс вдвое больше. Это и есть национальная политика. Остальное — от лукавого», — зачитала Кондакова.
Во время съезда, проходившего под эгидой поддержки специальной военной операции, Сергей Миронов внес важное предложение касательно грядущих выборов президента и верховного главнокомандующего нашей страны.
«Я абсолютно убежден, что та всенародная поддержка нашего президента и фактически легитимизация верховного главнокомандующего во время боевых действий, она очень нужна. И в этой связи я сегодня обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году. Несколько позже я поставлю это на отдельное голосование», — заявил председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Еще одна немаловажная церемония состоялась на улице, где у главного входа в здание уже ждал готовый к отправке на Донбасс гуманитарный конвой с более чем 12 тоннами медикаментов, продуктов и снаряжением для наших бойцов.
«Сегодня мы отправляем гуманитарный конвой на Донбасс. Я очень признателен моим коллегам, депутатам Государственной думы, которые на свои средства сформировали этот многотонный конвой, который пойдет вплоть до самой передовой линии соприкосновения. Там все необходимое для наших бойцов, в том числе гуманитарная помощь для тех, кто был освобожден из населенных пунктов, которые еще совсем недавно были на передовой», — подчеркнул Миронов.
На церемонии отправки гуманитарного конвоя Сергей Миронов вручил ключи от новеньких газелей представителям партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на новых территориях. Во время мероприятия также были вручены награды ветеранам спецоперации, родным погибших героев и наиболее отличившимся в плане поддержки участников СВО представителям партии.