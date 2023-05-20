Фильм «Стиляги» стал самым масштабным проектом для актрисы Екатерины Вилковой

На пробы актриса ходила, будучи студенткой школы-студии МХАТ. Она вспоминает, как много уходило времени на подготовку костюмов, грима, музыки, постановку танцев и других деталей. Более того, по словам Вилковой, из-за сбоев в съемках «Стиляг» актерской группе и режиссеру Валерию Тодоровскому одновременно с этим фильмом удалось создать художественную работу «Тиски».