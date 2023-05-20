Фильм «Стиляги» стал самым масштабным проектом для актрисы Екатерины Вилковой

Российская актриса Екатерина Вилкова рада, что ей удалось принять участие в съемках одного из культовых отечественных фильмов «Стиляги». В беседе с моделью Светланой Бондарчук она рассказала самые запоминающиеся моменты создания киноленты.
На пробы актриса ходила, будучи студенткой школы-студии МХАТ. Она вспоминает, как много уходило времени на подготовку костюмов, грима, музыки, постановку танцев и других деталей. Более того, по словам Вилковой, из-за сбоев в съемках «Стиляг» актерской группе и режиссеру Валерию Тодоровскому одновременно с этим фильмом удалось создать художественную работу «Тиски».
Ранее стало известно, что российский фильм «Вызов» с даты премьеры и до сих пор удерживается на лидирующих позициях в кинопрокатах в РФ и СНГ.