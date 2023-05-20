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Фильм «Стиляги» стал самым масштабным проектом для актрисы Екатерины Вилковой

Общество
Фильм «Стиляги» стал самым масштабным проектом для актрисы Екатерины Вилковой

Российская актриса Екатерина Вилкова рада, что ей удалось принять участие в съемках одного из культовых отечественных фильмов «Стиляги». В беседе с моделью Светланой Бондарчук она рассказала самые запоминающиеся моменты создания киноленты.

На пробы актриса ходила, будучи студенткой школы-студии МХАТ. Она вспоминает, как много уходило времени на подготовку костюмов, грима, музыки, постановку танцев и других деталей. Более того, по словам Вилковой, из-за сбоев в съемках «Стиляг» актерской группе и режиссеру Валерию Тодоровскому одновременно с этим фильмом удалось создать художественную работу «Тиски».

Ранее стало известно, что российский фильм «Вызов» с даты премьеры и до сих пор удерживается на лидирующих позициях в кинопрокатах в РФ и СНГ.
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