Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военкор Андрей Руденко сообщил о тяжелом состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного

Политика
Военкор Андрей Руденко сообщил о тяжелом состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного

Военный корреспондент Андрей Руденко поделился сведениями о здоровье главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он находится в критическом состоянии.

В своем Telegram-канале Руденко со ссылкой на источник в руководстве украинской армии сообщил о том, что Залужный жив. Однако он сейчас лежит в военном клиническом госпитале. Врачи ведут борьбу за его жизнь.

В первой половине мая не было никаких сведений о местонахождении главкома. Специалист по армиям НАТО Александр Артамонов отметил, что он пропал после удара по бункеру генералов Альянса, передает «Царьград».
залужный всу спецоперация россии на украине
Военкоры ФАН