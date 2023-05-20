Военкор Андрей Руденко сообщил о тяжелом состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного

Военный корреспондент Андрей Руденко поделился сведениями о здоровье главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Он находится в критическом состоянии.
В своем Telegram-канале Руденко со ссылкой на источник в руководстве украинской армии сообщил о том, что Залужный жив. Однако он сейчас лежит в военном клиническом госпитале. Врачи ведут борьбу за его жизнь.
В первой половине мая не было никаких сведений о местонахождении главкома. Специалист по армиям НАТО Александр Артамонов отметил, что он пропал после удара по бункеру генералов Альянса, передает «Царьград».