Полицейские задержали одного из трех участников конфликта со стрельбой в центре Махачкалы

Напомним, что все случилось несколько дней назад на улице Коркмасова. Между местными жителями возникла ссора, переросшая в конфликт. В итоге 22-летнего гражданина ранили из травматического пистолета. Виновным в случившемся предстоит ответить перед законом по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).