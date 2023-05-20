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Полицейские задержали одного из трех участников конфликта со стрельбой в центре Махачкалы

Происшествия
Полицейские задержали одного из трех участников конфликта со стрельбой в центре Махачкалы

Сотрудники полиции задержали одного из трех участников конфликта со стрельбой, произошедшего в центре Махачкалы 18 мая. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, стражи порядка уже установили личности всех участников инцидента. Один из дебоширов доставлен в отделение, правоохранители предпринимают меры для задержания двух других подозреваемых.

Напомним, что все случилось несколько дней назад на улице Коркмасова. Между местными жителями возникла ссора, переросшая в конфликт. В итоге 22-летнего гражданина ранили из травматического пистолета. Виновным в случившемся предстоит ответить перед законом по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее стало известно, что в Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу на Маросейке. По данным пресс-службы Главного управления столичной Росгвардии, подозреваемого удалось поймать по горячим следам, при нем был обнаружен травматический пистолет, сообщало «РИАМО».
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