Открытие сезона: в Петергофе состоялся торжественный запуск фонтанов

Петергоф торжественно отметил открытие сезона фонтанов. Веселый весенний праздник посвящен 300-летию первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам.
Мероприятие, которое состоялось 20 мая, получило название «Как читать Петергоф». По словам организаторов, гуляя по аллеям дворцово-паркового ансамбля, можно многое узнать о богатой культуре и истории нашей страны, достаточно постичь «язык», которым изложена эта информация.
Для посетителей парка на празднике выступили солисты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга, а также артисты, танцоры, музыканты и студенты Государственного института культуры. Праздник завершился пиротехническими залпами и торжественным запуском величественных фонтанов Петергофа.