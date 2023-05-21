Открытие сезона: в Петергофе состоялся торжественный запуск фонтанов

Для посетителей парка на празднике выступили солисты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга, а также артисты, танцоры, музыканты и студенты Государственного института культуры. Праздник завершился пиротехническими залпами и торжественным запуском величественных фонтанов Петергофа.