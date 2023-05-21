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Открытие сезона: в Петергофе состоялся торжественный запуск фонтанов

ФАН-ТВ

Петергоф торжественно отметил открытие сезона фонтанов. Веселый весенний праздник посвящен 300-летию первого показа резиденции императором Петром I иностранным послам.

Мероприятие, которое состоялось 20 мая, получило название «Как читать Петергоф». По словам организаторов, гуляя по аллеям дворцово-паркового ансамбля, можно многое узнать о богатой культуре и истории нашей страны, достаточно постичь «язык», которым изложена эта информация.

Для посетителей парка на празднике выступили солисты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга, а также артисты, танцоры, музыканты и студенты Государственного института культуры. Праздник завершился пиротехническими залпами и торжественным запуском величественных фонтанов Петергофа.
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